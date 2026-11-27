Por Agencias

Ciudad de México.- El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició el proceso para definir el incremento a los salarios mínimos generales y profesionales que entrará en vigor el 1º de enero de 2027, luego de instalarse formalmente este jueves en sesión permanente para analizar las propuestas presentadas por los distintos sectores.

Durante su última sesión ordinaria del año, la Dirección Técnica presentó el Informe Anual sobre el Comportamiento de la Economía, que analiza las variaciones en el costo de vida, las condiciones del mercado laboral, las estructuras salariales y otras variables económicas que servirán de base para la discusión.

Con estos elementos, así como con el informe final de la Comisión Consultiva, entregado el mes pasado, los representantes de los sectores que integran el Consejo deliberarán sobre el monto del aumento.

Las sesiones serán encabezadas por el presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía, y partirán de las propuestas de los sectores y de las recibidas por la Comisión en las últimas semanas.

De esta manera, los representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental podrán reunirse en cualquier momento para alcanzar un acuerdo.

Mientras el sector obrero planteó un incremento de 15 por ciento para el próximo año, los empresarios buscan acotarlo a un porcentaje de un solo dígito. El Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, planteó que el ajuste en la frontera norte se limite a la inflación y que en el resto del país se modere, al advertir la posible pérdida de empleos. Otras cámaras plantearon estímulos fiscales.

La Conasami subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como meta que, para 2030, el salario mínimo equivalga a 2.5 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU). Para alcanzar ese objetivo, el gobierno federal busca construir acuerdos y consensos con los sectores representados en el Consejo.

Recordó que, entre diciembre de 2018 y octubre de 2026, el salario mínimo registró una recuperación de 149.8 por ciento en su poder adquisitivo, al pasar de 88.36 a 315.04 pesos diarios. (Jared Laureles y Jessica Xantomila. (La Jornada).