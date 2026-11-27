Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas- Más de 2 mil 200 evaluaciones para identificar posibles situaciones de violencia contra las mujeres se realizaron durante 2026 en unidades médicas del Distrito de Salud para el Bienestar número 5, de las cuales alrededor de 15 por ciento arrojó resultados positivos por agresiones físicas o psicológicas.

La doctora Adriana Alonso Espiricueta informó que, una vez identificados estos casos, las mujeres reciben atención psicológica, terapias y seguimiento especializado, con el propósito de brindarles acompañamiento y apoyo para enfrentar las situaciones de violencia.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, personal del Distrito de Salud participó en una jornada de capacitación sobre la detección y atención de esta problemática.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la institución y estuvo a cargo de Cristina Monge, psicóloga del organismo, quien impartió una plática dirigida a trabajadores del sector salud.

Durante la sesión se destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de detección temprana y generar confianza entre las pacientes para que puedan comunicar las agresiones que enfrentan y solicitar ayuda.

Las autoridades sanitarias exhortaron a las mujeres que viven alguna situación de violencia a acudir al centro de salud más cercano, donde pueden recibir orientación, atención psicológica y acompañamiento especializado. (La Jornada).