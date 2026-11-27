Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) revocó la sanción que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) impuso al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, y al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, al determinar que no existen pruebas suficientes para acreditar violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por mayoría de votos, el Pleno resolvió el recurso TE-RAP-02/2026 y dejó sin efecto las multas económicas, las medidas de reparación y no repetición, así como la inscripción de ambos funcionarios en los registros de personas sancionadas y la publicación de la sentencia.

El proyecto fue presentado por el magistrado René Osiris Sánchez Rivas y solo contó con el voto en contra de la magistrada Selene López Sánchez, quien anunció que emitirá un voto particular.

La denuncia tuvo su origen en una sesión del Cabildo de Victoria, durante la cual se hizo referencia a información privada y familiar de una integrante del cuerpo edilicio, situación que derivó en un procedimiento especial sancionador ante el órgano electoral.

LA HISTORIA

Desde el año pasado el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó procedimientos sancionadores por violencia política contra las mujeres en razón de género y en ese contexto determinó la inscripción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y del el secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, en el Registro Nacional de Sujetos Sancionados, lo que les impediría ser postulados a cargos de elección popular durante un año.

La decisión del IETAM se basó una denuncia presentada unos meses por la regidora de Morena Josefa Ortiz Mata Gracia, en la que se acreditó la comisión de conductas constitutivas de violencia política de género.

El proyecto aprobado por el consejo general del IETAM estableció entonces la existencia de responsabilidad por parte de ambos servidores públicos, al considerar que se configuraron los elementos jurisprudenciales de la infracción.

Como parte de las sanciones, además de la inscripción en el registro nacional por un periodo de 12 meses, se impuso a cada uno una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con lo expuesto por el consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, la inclusión en este catálogo tenía efectos directos en materia electoral, al impedir que las personas sancionadas pudieran ser registradas como candidatas mientras la resolución permanezca vigente.

Ramos Charre precisó también entonces que la inscripción no constituía una sanción autónoma, sino una consecuencia de la firmeza de la resolución aprobada por la autoridad electoral, en cumplimiento con los lineamientos nacionales en materia de combate a la violencia política contra las mujeres.

Refirió también que cada caso se resolvió mediante un proceso de individualización de sanciones, en el que se valoraron la gravedad de las conductas, la calidad de los infractores y las circunstancias particulares, descartando la aplicación automática de castigos.

Antes, en el mes de octubre de ese año la regidora morenista Josefa Ortiz Mata Gracia acusó a Gattás Báez y a Reséndez Silva de ordenar ataques digitales contra la hija de ella través de redes que funcionan en el ayuntamiento de Victoria.

RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS HA JUGADO SIEMPRE EN EL EQUIPO AZUL DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA

René Osiris Sánchez Rivas fue designado por primera vez como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM) por el Senado de la República en abril de 2017 y ratificado para un nuevo periodo (2020-2027) en diciembre de 2020, además de haberse desempeñado como Fiscal Especializado en Delitos Electorales en 2019, durante el mandato del entonces gobernador del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca.