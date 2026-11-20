Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante panista a la coordinación de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad en Ciudad Victoria, Jorge “Tico” García, evitó confrontarse con el priista Horacio Reyna Garza al ser cuestionado sobre quién debería encabezar una eventual alianza electoral entre PAN y PRI rumbo a la elección municipal.

Luego de que Reyna Garza manifestara recientemente su intención de contender por la alcaldía victorense, García optó por reconocer su trabajo y refrendó su respeto hacia los perfiles que buscan participar en el proceso político.

“No tengo el gusto de conocer personalmente a Lacho, a este joven, pero sé que ha hecho un buen trabajo. Lo he estado viendo en algunos comunicados y redes. Me parece que tiene todo su derecho en aspirar y buscar ser candidato”, expresó.

Aunque fue cuestionado sobre la posibilidad de que alguno de los dos perfiles cediera sus aspiraciones en favor de una alianza, el empresario evitó pronunciarse de manera directa y sostuvo que los acuerdos políticos deben construirse entre las dirigencias partidistas.

“Creo que realmente los trabajos de buscar alianzas deben ser desde las presidencias estatales para poder llegar fortalecidos al proceso electoral”, señaló.

Jorge García afirmó que cualquier coalición resulta positiva cuando fortalece los proyectos y permite construir fórmulas competitivas.

“Entre mejores alianzas, alcances en salir coaligados y fortalecidos, creo que favorece muy bien cualquier fórmula”, sostuvo.

Asimismo, destacó que más allá de los partidos, los ciudadanos terminan evaluando el trabajo, la trayectoria y los resultados de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

El aspirante panista también reconoció la labor realizada por el PRI en ciudad Victoria y aseguró mantener una relación cordial con dirigentes de ese instituto político.

“El Partido Revolucionario Institucional merece todo mi respeto y mi admiración”, afirmó.

Finalmente, reiteró que las decisiones sobre una eventual alianza deberán tomarse en los espacios de diálogo partidista, evitando descalificaciones o disputas anticipadas entre quienes aspiran a participar en la contienda electoral.