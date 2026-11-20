Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo en la última semana la vinculación a proceso de 29 personas, entre ellas Gerardo Javier «N» y Gerardo «N» por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Estas personas fueron detenidas en flagrancia por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) quienes, además, aseguraron armas de fuego, narcótico, más de 200 cartuchos útiles, dispositivos electrónicos, cargadores, equipo táctico y diversas tarjetas bancarias en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) se logró su vinculación a proceso; el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el CEFERESO No. 1 «Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concedió el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Otro caso es el de Luis «N», Javier «N», Mariana «N», Ronald «N», Stic «N» y Alizon «N» vinculados a proceso por su posible participación en los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la persona juzgadora les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el CEFERESO No. 17 «CPS Michoacán», y en el Centro Penitenciario Femenil de San José El Alto en Querétaro, otorgándoles el plazo de un mes para la investigación complementaria.

Su detención en flagrancia fue en San Sebastián de las Barrancas, Querétaro, donde se aseguró diverso narcótico, armas de fuego de distintos calibres, numerario, dispositivos electrónicos, más de 120 cartuchos y cargadores.

En cumplimiento al Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, la coordinación institucional, el uso de la ciencia y la tecnología, el análisis e inteligencia para fortalecer investigaciones con atención prioritaria a los delitos de alto impacto, la FEMDO también llevó a cabo cateos de 27 inmuebles en nueve entidades en las que se detuvo a 12 personas.

Nueve de los inmuebles se encuentran en el Estado de México, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Rubén «N», Jacobo «N» y Sandro «N» por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En la técnica de investigación se aseguraron, además de los inmuebles, armas de fuego, dispositivos electrónicos, documentación, cartuchos de diversos calibres, cargadores, numerario, más de 14 tractocamiones, semirremolques, dollys, pipas con gas L.P., entre otros vehículos.

El trabajo que se realizó con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó al MPF a la apertura de 22 nuevas investigaciones por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, secuestro, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el mismo período, 40 personas fueron detenidas en flagrancia y se obtuvieron 18 órdenes de aprehensión.

En tanto, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) se destruyeron cuatro centros de procesamiento clandestinos de drogas sintéticas, en Puebla (2), Michoacán (1) y Sinaloa (1), junto con miles de litros de químicos, miles de litros de producto terminado, equipamiento y herramientas.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la dependencia en el comunicado FGR 822/26. (Por Redacción).