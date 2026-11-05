Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- En el marco de las actividades culturales de la Feria del Libro UAT, la egresada de esta de estudios Mariana Cortés Espinoza, compartió con la comunidad universitaria su historia de éxito como emprendedora de un proyecto que nació de la necesidad artística y que hoy en día posiciona el traje campero tamaulipeco en distintos puntos de México y Estados Unidos.

La trayectoria de Cortés Espinoza en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), comenzó desde su infancia, ligada inicialmente a las artes escénicas. Tras integrarse al grupo Jazz UAT bajo la dirección de la maestra Lupita Ruiz Ortiz —donde desarrolló habilidades en jazz, danza urbana e hip hop—, incursionó durante su bachillerato en el folclor mexicano, consolidando una estrecha relación con las expresiones tradicionales.

Su incursión en el diseño y la costura surgió tras la pandemia de COVID-19, motivada por su propia experiencia como bailarina y la necesidad de contar con indumentaria escénica de alta calidad.

Lo que inició como una labor personal evolucionó hasta convertirse en un emprendimiento formal especializado en el tradicional vestuario campero tamaulipeco, inspirado en la emblemática cuera tradicional empleada en la interpretación del huapango de la zona sur del estado.

La joven diseñadora resaltó el sello distintivo de sus prendas, caracterizado por el uso de grecas, los tradicionales adornos conocidos como “barbas” y una amplia gama cromática que enaltece el patrimonio cultural de Tamaulipas.

Asimismo, reconoció el respaldo fundamental de la UAT, tanto por el sustento formativo de su carrera en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico como por la asesoría de docentes que la guiaron en los trámites para el registro formal de su marca.

Gracias a la solidez de su proyecto, sus creaciones han traspasado fronteras locales y nacionales, comercializándose en estados que van desde Baja California hasta Quintana Roo, así como en diversos puntos de Estados Unidos.

Paralelamente a su faceta empresarial, Cortés Espinoza mantiene una destacada trayectoria dancística internacional. Junto con su agrupación, ha representado a México en festivales y concursos de países como Turquía, Rumania, Kosovo y Croacia, obteniendo un significativo segundo lugar en un certamen celebrado en territorio kosovar.

Al concluir su participación en la Feria del Libro UAT, la egresada manifestó su profundo orgullo de representar a Tampico, a Tamaulipas y a su alma mater en distintos escenarios del mundo, reafirmando su compromiso de seguir difundiendo las raíces mexicanas a través del arte y de la industria creativa.

A través de estos espacios de encuentro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su misión de impulsar el talento, el espíritu emprendedor y la preservación de la identidad cultural entre sus estudiantes y egresados.