Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya desvergüenza del ex presidente Vicente Fox: Exhibe por el mundo sus miserias y suelta la lengua afirmando que él hizo ganar a su sucesor Felipe Calderón.

Con desfachatez escandalosa declaró al medio digital The Objetive Media, de España: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

Solo faltó que dijera cuáles fueron los mecanismos del gran fraude electoral del 2006 para despojar de la Presidencia a López Obrador.

La frase queda para la historia negra de la democracia mexicana.

Demasiado cinismo del ex Presidente cuando afirma también que considera al gobierno como una empresa privada, cuyo dueño puede designar sucesor y, de haber ganado AMLO, no le habría entregado la banda presidencial.

Las confesiones del botudo reviven otros episodios de aquella elección, como uno que tiene nombre y apellido en Tamaulipas: Eugenio Hernández Flores.

Por aquellos días, desde el Zócalo de la ciudad de México (plantón de por medio) se difundieron audios de conversaciones sostenidas el día de la jornada electoral entre el entonces Gobernador de Tamaulipas y la cacique del magisterio, Elba Esther Gordillo, en que ésta le pide apoyar a Calderón.

Es media mañana y, según los informes preliminares, el panista va perdiendo la presidencia. La respuesta de Geño fue contundente: “Aquí estamos haciendo la chamba”… Puso su “granito” de arena.

La frase todavía retumba ¿de qué chamba hablada Eugenio? ¿de ordenar a la gente de su partido, el PRI, votar por el PAN y Calderón para evitar que AMLO llegara al poder?. Muchas explicaciones debe el más tarde preso político de Francisco García Cabeza de Vaca.

El estigma de la traición lo va a perseguir por siempre. Las grabaciones fueron difundidas ante miles y publicadas por La Jornada el 9 de julio de 2006.

Otra conversación reitera la mano negra de Hernández Flores, esta con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes con Fox.

Pedro le expresa su agradecimiento por el apoyo en votos a Calderón e incluso le manifiestas: “Creo que (te) sobregiraste”, lo que en lenguaje llano significa que “se le pasó la mano” en votos fraudulentos.

En su tiempo Geño negó todo, pero la voz popular señala desde hace 20 años que tuvo mucho que ver en el fraude o inducción de votos para el panismo. La memoria colectiva no puede sepultar aquellos acontecimientos. Las grabaciones existen, son reales.

Sería bueno que Geño de la cara y explique cuál fue su participación, solo como mero acto de indulgencia ante la historia y no por implicaciones penales. Ese gran fraude ya no tiene remedio, aunque la mayor parte de los actores andan por ahí vivitos.

Fox no parece tener freno. En la misma entrevista califica a Donald Trump de loco y advierte que “en dos años podría destruir al mundo entero”.

Y dale con más mariguanadas: Dice que Salinas Pliego puede ser el siguiente presidente de México, “duro y de derecha”, aunque acepta que “le debe al fisco mucho dinero de evasión de impuestos”.

A sus 84 añitos Fox ya no tiene remedio. En lo local interesa más al respetable cual fue la participación del Geño de Oro en ese episodio negro de la “democracia” al estilo panista.

Cuando el tema llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta dijo que “el fraude se consumó con las actas de las casillas, que no reflejaron el número real de votos”.

Un cuñado de Calderón, refirió, tenía el contrato del PREP.

Tema aparte, “Tico” y “Tuco” siguen en precampaña, se entendieron bien. Andan juntos, el primero rumbo a la alcaldía de esta capital y el segundo por el distrito 14 local. Son la pareja perfecta. Dos ambiciones y una misma camiseta prestada.

Hace tres años Tico recibió la candidatura por unas horas, se la dieron PT y Verde ¿por algún billete?, pero Morena la negó y amenazó ir con otro candidato. Para atrás los fílders.

Tuco estuvo en Movimiento Ciudadano donde repartió tinacos y pintó cientos de bardas.

Cambian de partido como quien cambia de ropa interior. Representan a una fauna política de vulgares ambiciosos. Las siglas y las convicciones son instrumentos para alcanzar el poder. La ideología les vale.

Y el Gobernador Américo Villarreal comenzó a cubrir los espacios que dejaron quienes se fueron a buscar una candidatura guinda. El espacio de Ninfa Cantú Deandar, en Economía, será ocupado por Anabell Flores Garza, quien ya se encontraba en el área en una Subsecretaría.

Queda vacante la cartera del Trabajo, a la que renunció Gerardo Illoldi Reyes para aspirar a la presidencia de Victoria.

Después de casi un año de tener archivado el expediente, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado llevaron a pleno recurso ciudadano que el 8 de diciembre de 2025 elevó el altamirense Pedro Zaleta Alonso ¿pues no que la justicia debe ser pronta y expedita?.

Igual JDC a petición de Valeria Hernández Reyes en que los magistrados ordenan al Congreso del Estado armonizar la Carta Estatal con la Constitución Mexicana, para incluir el mecanismo de revocación de mandato del Gobernador del Estado, algo que se daría por primera vez ahí por 2033.