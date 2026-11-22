Por Agencias

Qatar.- La selección mexicana tuvo un debut exitoso en el Mundial Sub-17 Qatar 2026 al vencer 1-0 a su similar de Rumania este sábado en su primer encuentro de la fase de grupos, con lo que inició con el pie derecho su camino en busca de su tercer título de la categoría.

Gracias a este triunfo, el conjunto tricolor, dirigido por Jürgen Castañeda, se colocó en la segunda posición del Grupo K, con tres puntos. Mientras la escuadra europea quedó ubicada en el cuarto y último lugar, sin unidades.

Después de un primer tiempo sin anotaciones, el equipo tricolor abrió el marcador en el segundo tiempo, al minuto 55, cuando Adán Sánchez sorprendió con un zurdazo desde la media luna para encajar el balón en el ángulo izquierdo, con lo que puso el 1-0 en la pizarra.

Momentos antes, los tricolores habían festejado otro gol de Sánchez, pero éste fue anulado por un fuera de juego.

La polémica del encuentro ocurrió al minuto 62, cuando el técnico de Rumania, Mircea Diaconescu, retó a la revisión arbitral por una supuesta infracción del portero mexicano José Corona, quien habría tocado el balón con la mano fuera de su área. Tras revisar el VAR, el silbante determinó que la acción sucedió sobre la línea, por lo que no sancionó la jugada.

Durante el resto del partido, ambas escuadras lograron generar algunas aproximaciones, pero ninguno pudo sacudir las redes nuevamente y México se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

En el otro encuentro del sector, disputado este mismo sábado, Venezuela venció 2-1 a Camerún, con lo que los sudamericanos quedaron como líderes, también con tres puntos. Los africanos, por su parte, tampoco sumaron unidades y ocuparon el tercer sitio.

Más resultados del día: Brasil 2-1 Irlanda, Colombia 2-1 Japón, Chile 4-2 Argelia, Serbia 2-0 Honduras, Tanzania 2-2 Costa Rica y República Dominicana 1-1 Montenegro.

El próximo encuentro de la selección mexicana se llevará a cabo el próximo martes ante Camerún. (Agencias).