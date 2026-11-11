Por Redacción

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre los que destacó la detención de más de mil 400 personas relacionadas con actividades delictivas en la entidad. Además, se informó la reducción del 50 por ciento en el homicidio doloso a nivel nacional, al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, de octubre de 2024 a octubre de 2026, han sido detenidas 74 mil 33 personas, se aseguraron 37 mil 625 armas de fuego y 588 toneladas de droga, entre ellas más de 2 mil kilos y 9 millones de pastillas de fentanilo.

Señaló que, en el mismo periodo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 841 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la elaboración de metanfetaminas y mediante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre, personal naval ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar.

También mencionó los avances en materia de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde han sido detenidas 188 personas relacionadas con el delito de extorsión, entre las que destacan 42 personas vinculadas con extorsiones a productores del sector limonero y aguacatero. Indicó que, al comparar octubre de 2026 con octubre de 2025, el homicidio doloso en la entidad disminuyó 42 por ciento.

Agregó que, del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, en el estado de Michoacán, han sido detenidas mil 424 personas relacionadas con actividades delictivas, se aseguraron 860 armas de fuego, 127 mil 588 cartuchos. Asimismo, subrayó que el Ejército y la Marina inhabilitaron 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

En relación con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el titular de la SSPC refirió que, a un año de los hechos, resultado de las investigaciones se detuvo a 34 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen, entre ellas Jorge Armando “N”, identificado como uno de los principales coordinadores de la célula delictiva que planeó y ejecutó la agresión. Además, destacó las detenciones de Ramón “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, alias “R2”, quienes encabezaban una organización criminal que operaba en Michoacán y Jalisco, relacionada con narcotráfico, homicidios, secuestros, privación ilegal de la libertad, extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y empresarios.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, señaló que el promedio diario de homicidios dolosos mantiene una tendencia a la baja, con una disminución del 50 por ciento, al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026; agregó que esto representa 43 homicidios dolosos menos diarios.

Mencionó que, al comparar enero-octubre de 2026 con el mismo periodo de 2025, las 32 entidades federativas disminuyeron su promedio diario, destacando San Luis Potosí con -77 por ciento; Nayarit con -71.8 por ciento; Quintana Roo con -57.7 por ciento; Baja California Sur con -54.1 por ciento y Nuevo León con -50.1 por ciento.

Detalló que los delitos de alto impacto tuvieron una disminución del 36 por ciento, al pasar de 636.6 en octubre de 2024 a 409.4 en octubre de 2026.

Además, enfatizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que inició la medición en 2013.

Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial para consolidar la reducción de la violencia, fortalecer la seguridad y avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Michoacán. (Por Redacción).