Por Redacción

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Ociel «N», Manuel «N» y dos adolescentes, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

La indagatoria refiere que, al realizar recorridos terrestres de prevención y vigilancia sobre la carretera que conduce del poblado La Cofradía, hacia el poblado El Arenal, en Mazatlán, Sinaloa, los elementos escucharon detonaciones de armas de fuego, ante la agresión, repelieron los disparos, localizando un campamento donde observaron a varias personas armadas.

Ociel «N», Manuel «N» y dos adolescentes fueron detenidos y se aseguraron una granada de fragmentación, tres armas de fuego tipo fusil, 90 cartuchos, cuatro cargadores y cuatro chalecos tácticos.

Practicadas las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa, ofreció los datos de prueba necesarios ante el juez de control, de quien obtuvo vinculación a proceso en contra de Ociel «N» y Manuel «N», por su posible participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa, a cumplirse en el CEFERESO 7 Nor-Oriente, en Guadalupe Victoria, Durango, y se fijaron dos meses para la investigación complementaria.

Además, se vinculó a proceso a los dos adolescentes, ante un Juez de Justicia Penal para Adolescentes y se les impuso, como medida cautelar, internamiento preventivo en el Centro para Adolescentes en Culiacán, a uno de ellos por la probable comisión en el delito de portación de armas de fuego, y al otro, por posible posesión de artefacto explosivo improvisado y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, informó la dependencia en el comunicado FGR 797/26. (Redacción).