Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas -La estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya continúa reflejando avances en los indicadores de seguridad de Tamaulipas. Durante el periodo de enero a octubre de 2026, la entidad registró una disminución del 22.9 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la información presentada este martes por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas se ubicó entre las entidades con menor número de víctimas de homicidio doloso, manteniéndose por debajo de la media nacional y aportando únicamente el uno por ciento del total nacional.

Estos resultados son reflejo del trabajo permanente y la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, bajo una estrategia que prioriza la prevención, la inteligencia y la presencia operativa en las distintas regiones del estado.

A través de las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se da seguimiento puntual al comportamiento de la incidencia delictiva y se fortalecen los mecanismos de coordinación para definir acciones y estrategias orientadas a preservar la tranquilidad y la seguridad de las familias tamaulipecas.