Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Berenice “N”, alias «La China», exintegrante de la extinta Policía Estatal de Tamaulipas, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

La Jueza de Control emitió su resolución tras valorar los argumentos y los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, que establecen la probable responsabilidad de la imputada en los hechos registrados en enero de 2021, en agravio de 19 migrantes de distintas nacionalidades, en Camargo, Tamaulipas.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que las partes continúen con las diligencias correspondientes.

“Con esta resolución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas”, informó la dependencia en una versión oficial.