Por Redacción

Ciudad de México.- Con los datos de prueba que fueron presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control vinculó a proceso a Axel «N» y Daniel «N» por su posible participación en los delitos de violación a la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

En continuación de la audiencia inicial, luego del trabajo del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Núm. 1, «El Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concedió cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Los hoy imputados fueron detenidos en flagrancia por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en calles de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Al momento de su detención, el personal aseguró armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.

De acuerdo con el comunicado FGR 796/26, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.