Por Redacción

Ciudad de México.- Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y como parte de las visitas permanentes de supervisión de la estrategia de seguridad en Sinaloa, los titulares del Gabinete de Seguridad participaron en la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, realizada en Mazatlán, donde informaron los avances de las operaciones y anunciaron nuevas acciones para fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia y capacitación de las instituciones de seguridad estatales y municipales.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, realizó la firma de un convenio de coordinación en materia de seguridad pública y entrega de bienes en comodato con el Gobierno del Estado, además de informar que se contempla una inversión de 900 millones de pesos para ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia de las corporaciones de seguridad.

Como parte de este fortalecimiento, explicó que la SSPC aportará cerca de 200 vehículos para ampliar las capacidades de respuesta de las corporaciones policiales, entre ellos 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 camionetas Black Mamba, tres unidades dron Águila, equipos de radiocomunicación y 15 camionetas tácticas blindadas. Este equipamiento se suma a las 100 patrullas entregadas previamente a la Policía Estatal.

También se establecerá un Centro de Comando Federal C4 Carretero, que contará con una infraestructura de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados, 54 posiciones de despacho y 27 espacios para la atención de llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089.

Este proyecto permitirá fortalecer la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango y contempla 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas, con alertas y mecanismos de coordinación operativa con la Guardia Nacional y los centros de comando.

Por otra parte, destacó que, del 1 de octubre de 2024 a octubre de 2026, han sido detenidas más de 3 mil personas, se aseguraron 7 mil 200 armas de fuego y 145 toneladas de droga, además de inhabilitar 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

“La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es estar presentes, fortalecer la coordinación del Gabinete de Seguridad con el gobierno del estado, mantener las operaciones y seguir desarticulando a los grupos criminales que generan violencia, hasta avanzar de manera sostenida en la pacificación del estado de Sinaloa”, destacó.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente se mantienen desplegados 22 mil 667 efectivos en Sinaloa, equivalentes al 23 por ciento del despliegue institucional en el país, con el apoyo de aeronaves, sistemas antidrones y más de mil 700 vehículos, para fortalecer las operaciones de seguridad en la entidad.

Asimismo, destacó la firma de dos convenios de colaboración: uno para reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública mediante la entrega en comodato de 80 vehículos, entre ellos 20 blindados; y otro, suscrito entre la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal de Mazatlán, para fortalecer la capacitación y el adiestramiento de la policía municipal. Finalmente, reiteró el compromiso de mantener la presencia militar y las operaciones de seguridad en la entidad: “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, afirmó.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que personal naval mantiene un despliegue marítimo, terrestre y aéreo compuesto por 10 buques y 13 embarcaciones, con los que se garantiza la vigilancia marítima, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate, y escolta de cruceros. Añadió que, de manera terrestre, se integró una brigada con un total de 2 mil 566 elementos operativos, 266 vehículos y 23 motocicletas.

Durante su intervención, la gobernadora del estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, agradeció la presencia del Gabinete de Seguridad en la entidad y las acciones operativas realizadas en beneficio de la ciudadanía. “Hago un especial reconocimiento a la entrega y sacrificio del personal, mujeres y hombres de estas instituciones que día a día están en las calles y caminos de Sinaloa en el combate a la violencia y la inseguridad. Y estoy segura que lograremos la paz y la seguridad que el pueblo desea; confiamos en la Presidenta y en las instituciones del Gobierno”, refirió.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, presentó al nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel Remigio Cruz Domínguez, a quien exhortó a conducirse con apego a derecho y mantener una estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte del evento de firma de convenios, celebrado en las instalaciones de la Tercera Región Militar, el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, general Julices Julián Tadeo González Calzada, informó sobre el plan de seguridad que se implementará en la Feria Ganadera de Culiacán, próxima a realizarse, en el que participarán 6 mil 470 elementos para garantizar la seguridad a los asistentes.

De igual manera, el general González Calzada suscribió con la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, un convenio de colaboración para que la Guardia Nacional capacite y adiestre a elementos de la Policía Municipal.

En la firma de convenios también estuvieron presentes el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño Lobera; el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, general Sinuhé Téllez López, así como autoridades civiles y militares.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad fortalecen la presencia operativa, la coordinación interinstitucional y las capacidades de investigación e inteligencia para combatir a los grupos criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa, informó el titular de la SSPC Omar García Harfuch en la versión oficial 420. (Redacción).