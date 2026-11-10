Por Redacción

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene la alerta preventiva por el pronóstico de precipitaciones en varias regiones del país y hace un llamado a la población a fortalecer las medidas de autocuidado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este día una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios de la atmósfera, y la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste del territorio mexicano.

El frente número 4 continuará como estacionario sobre el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Veracruz, así como chubascos en San Luis Potosí.

La masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional. Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Mantenga libres de basura coladeras, desagües y azoteas para prevenir encharcamientos, y deseche correctamente los residuos. Tenga lista una mochila de emergencia con documentos importantes resguardados en plástico, linterna, radio con pilas y botiquín básico.

Ante el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste, abrigue adecuadamente a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, evitando cambios bruscos de temperatura.

Evite cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas a pie o en automóvil, ya que la fuerza de la corriente puede resultar peligrosa. Aléjese de postes, cables de electricidad y árboles o bardas inestables para evitar accidentes. Si conduce, disminuya la velocidad, encienda las luces del vehículo y mantenga una distancia segura respecto a otros automóviles, extremando precauciones ante la posible disminución de visibilidad.

Para quienes habitan en zonas de ladera o cerca de ríos y arroyos de respuesta rápida, es vital vigilar constantemente cualquier signo de inestabilidad en el terreno, como grietas en paredes o pisos, inclinación de árboles o postes, hundimientos y ruidos inusuales en el subsuelo, así como el aumento repentino en el nivel o turbidez del agua. Ante la presencia de lluvias intensas o cualquiera de estas señales de alerta, se debe evacuar la vivienda de manera preventiva e inmediata hacia zonas altas o los refugios temporales habilitados.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la propia Coordinación @CNPC_MX, del Servicio Meteorológico Nacional @conagua_clima y de las autoridades locales de Protección Civil, reportando cualquier situación de emergencia al número 911, informó la CNPC en el comunicado 419.