Por Blanca Esthela Hernández D.

Gómez Farías, Tamaulipas.- Un grupo de 70 personas con discapacidad visual y auditiva, así como adultos mayores, disfrutaron un viaje gratuito de Tampico hasta Gómez Farías; una experiencia que derribó barreras y demostró con sensibilidad, que el turismo puede ser incluyente y accesible para todas las personas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, destacó el trabajo conjunto con el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, y el DIF Tampico a cargo de Luz Adriana Villarreal Anaya.

“Esta experiencia no fue solo un recorrido turístico, fue una forma concreta de abrir las puertas del turismo a quienes más lo necesitan, a través de actividades recreativas, culturales y de contacto con la naturaleza, dirigidas especialmente a personas en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Al llegar a Gómez Farías, el ambiente se llenó de emoción y de la certeza de que este viaje formaba parte de algo más grande: el turismo social, un turismo que no deja a nadie atrás.

La visita al Parque Ecológico Biósfera El Cielo consistió en una serie de actividades adaptadas; el grupo exploró la riqueza natural de la reserva, aprendió sobre su biodiversidad y sintió, con los ojos del alma y el corazón, la grandeza de un ecosistema único en Tamaulipas.

Más tarde, en el Parque Ecoturístico La Bocatoma 2, la comida se convirtió en un encuentro cálido alrededor de la mesa, los gestos de agradecimiento y el sabor de los platillos locales crearon un espacio de convivencia donde nadie se sentía excluido y todos formaban parte del mismo momento, para después disfrutar un paseo en lancha.

El funcionario estatal, señaló que las y los integrantes del grupo, más allá de los paisajes y las actividades, se llevaron la certeza de haber disfrutado una jornada de dignidad, inclusión y alegría, una jornada que demuestra que el turismo social puede abrir caminos de encuentro, de esperanza y de verdadera pertenencia.