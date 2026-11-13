Por Blanca Hernández D.

Camargo, Tamaulipas.- Para acercar servicios gratuitos, orientación y herramientas que contribuyan al desarrollo y autonomía de las mujeres, la titular de la Secretaría de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides, y la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales, encabezaron la inauguración del Centro LIBRE, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, Zona Centro.

Marcia Benavides destacó que este espacio brindará orientación jurídica, atención psicológica y trabajo social, además de talleres y actividades para el desarrollo personal, la autonomía y la prevención de las violencias.

Señaló que esta estrategia nacional, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se implementa en Tamaulipas con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la colaboración de los municipios.

Con la incorporación de Camargo, ya son 24 los municipios que cuentan con un Centro LIBRE en operación en Tamaulipas, ampliando la presencia territorial y las opciones de atención para las mujeres.