Por Agencias

Ciudad de México.- En el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave, fallecieron cuatro integrantes de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano, no se reportan víctimas colaterales, y en cuanto a los involucrados en las acciones contra el crimen organizado, fueron abatidos siete miembros de la delincuencia y se logró la detención de ocho integrantes de esa organización.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) indicó que ‘El Chapo Isidro’, así como Germán “N”, alias Serafín, su primo y segundo al mando de esa organización delictiva y José N, cuñado de Meza Flores y operador financiero de este mismo grupo delictivo, fueron trasladados a la ciudad de México, mientras los otros cinco aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

A los integrante del Cártel de Guasave se les aseguró un Fusil Barret Cal.50”, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, droga y numerario.

“Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, fueron agredidos y fallecieron; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde”, indicó la institucionalidad castrense”. (Agencias/Redacción).