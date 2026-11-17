Por Redacción

Ocotlán, Jalisco.- Derivado de un cateo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 18 vehículos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un inmueble, probablemente relacionados con un grupo criminal.

En días pasados, se inició una investigación por la posible comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo, tras un aviso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En la colonia Riveras de Zula, del mencionado municipio, el personal militar encontró cartuchos fuera del inmueble, desde el exterior, también se alcanzaban a ver vehículos sin placas, cargadores y equipo táctico.

La Fiscalía recibió de la Defensa el informe policial y los indicios, además de que se elaboraron dictámenes de fotografía, criminalística, balística e ingeniería.

Posteriormente, con autorización judicial, la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial ejecutaron el cateo con apoyo de la Guardia Nacional (GN), bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco.

La FGR continuará con la investigación para identificar a los posibles responsables, y en su caso, formular imputación, indicó la dependencia. (Redacción).