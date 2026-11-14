Por Agencias

Washington.- ⁠La ⁠Administración Federal de Aviación de EU dictó este viernes una suspensión nacional de los vuelos «debido a circunstancias extraordinarias y por motivos ⁠de seguridad», ​después de ⁠que informara de graves problemas en las comunicaciones ‌del ‌control de tráfico aéreo.

Poco antes del anuncio, ​la FAA detuvo ​el tráfico ​aéreo en Chicago ‌debido a problemas de comunicación con el control de tráfico aéreo.

La agencia declaró: «Todo el tráfico de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo ‌aviso».

La FAA indicó que los ⁠vuelos internacionales se gestionarán caso por caso.

FALLARON TODAS LAS TORRES DE CONTROL

El Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Patrick Duffy, dijo que la Administración Federal de Aviación ordenó la suspensión derivado de una falla de comunicación que afecta a todos los Centros del Control.

La FAA (@FAANews) ordenó la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos tras una falla de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA investigan el problema. Daremos actualizaciones en cuanto las tengamos.

Por otra parte, la cuenta de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano replicó el mensaje emitido por el secretario Sean Duffy desde su cuenta de X.

SEGURIDAD NACIONAL DESCARTA CIBERATAQUE

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comentó que no se encuentran indicios de que la falla en las comunicaciones de centros de control esté relaciona con un ciberataque:

«Esto fue una interrupción de telecomunicaciones en toda la FAA. Por abundancia de precaución, hemos cancelado todos los vuelos… Hasta el momento no hay indicios de que esto haya sido un ataque malicioso.»

ES LA SEGUNDA VEZ DESDE EL 11-S

Este viernes se produjo la segunda suspensión nacional de todas las salidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La otra tuvo lugar en enero de 2023, cuando ‌la FAA suspendió todas las salidas nacionales durante menos de ⁠dos horas.

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para renovar el ⁠anticuado sistema de comunicaciones de la FAA, y el viernes la FAA y la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros 30.100 ​millones de dólares ​para abordar otros ​problemas. (Afp/Reuters/La Jornada).