Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- Derivado de los operativos de vigilancia y filtros de control implementados en la red carretera de la entidad, elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Estación Segura Tula detuvieron a un hombre y aseguraron una camioneta con reporte de robo vigente.

La acción operativa se concretó tras recibir las alertas emitidas por el servicio de emergencias 911 y las coordinaciones regionales, las cuales alertaban sobre el hurto de una unidad motriz en el municipio de Matamoros.

Como resultado del despliegue de búsqueda y el monitoreo en puntos estratégicos, los efectivos visualizaron sobre la Carretera Federal 101, a la altura del kilómetro 20, una camioneta Nissan sin placas de circulación, cuyas características coincidían plenamente con el reporte.

Al establecer el filtro de revisión en el módulo de seguridad e información ciudadana ubicado en la zona fitosanitaria, el personal policial corroboró que la unidad presentaba huellas de violencia en el sistema de encendido.

En el lugar se detuvo al conductor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado para el inicio de las indagatorias correspondientes.