Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en el XV Congreso Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, del 11 al 13 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México.

En el encuentro participaron especialistas en seguridad, procuración de justicia e inteligencia de las 32 entidades federativas, así como delegaciones de España, Italia, Colombia, Brasil y Francia. Durante las jornadas se analizaron las modalidades actuales del secuestro y la extorsión, además de estrategias para mejorar la coordinación entre instituciones de distintos países.

Por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Mtra. Guadalupe Paola Romo Charles, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), moderó la mesa de diálogo “Modalidades de la extorsión: catálogo internacional”, en la que expuso los diferentes tipos de extorsión que se presentan tanto en el estado como en la República Mexicana y en otros países.

Durante esta sesión, en la que intervinieron ponentes y panelistas del congreso, se abordaron las distintas formas en que opera la extorsión en el panorama global actual. El análisis permitió identificar patrones delictivos compartidos entre diversas regiones, evaluar nuevas tipologías de este ilícito y homologar criterios para su prevención, investigación y combate efectivo desde una perspectiva internacional.

La participación de la UECSE permitió presentar la experiencia de Tamaulipas en un espacio de intercambio internacional y conocer estrategias aplicadas por otras instituciones para combatir el secuestro y la extorsión.

A través de la participación de la UECSE en foros de alcance mundial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la actualización constante de su personal y la coordinación con instancias nacionales y extranjeras para contribuir a la paz y la seguridad de la ciudadanía.