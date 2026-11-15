Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de las acciones para detener a generadores de violencia, en Jalisco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvieron a Miguel Ángel “N”, identificado como operador de una organización delictiva.

El Mike o Diego, ha sido identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculado con los señalados como autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán Carlos Manzo.

Elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron la detención de «El Mike», informó Omar García Harfuch.

Durante recorridos de vigilancia para brindar seguridad a los habitantes del municipio de Atotonilco el Alto, los efectivos detectaron una camioneta cuyos tripulantes, al notar la presencia de los agentes, realizaron maniobras evasivas hasta quedar atascados. Posteriormente, los ocupantes del vehículo agredieron al personal de seguridad con disparos de arma de fuego.

Al ver en peligro su integridad física, los efectivos repelieron la agresión de acuerdo a los protocolos establecidos, en el sitio uno de los agresores perdió la vida y se detuvo a Miguel Ángel “N”, identificado como integrante de la citada organización delictiva.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen su presencia operativa para inhibir hechos de violencia y proteger a las familias mexicanas, indicó la SSPC a cargo Omar de García Harfuch. (Por Redacción).