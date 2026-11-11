Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, aseguró que cuenta con personal de seguridad como una medida preventiva derivada de las condiciones que enfrenta la llamada Frontera Chica, aunque aclaró que no ha recibido amenazas directas en su contra ni hacia su familia.

El presidente municipal señaló que la protección que recibe le permite recorrer comunidades y cumplir con sus actividades oficiales en una de las regiones que históricamente ha enfrentado episodios de violencia.

«Hay que reconocer que vivimos en un territorio muy complicado y esto es más que todo prevención», expresó.

Cortez Barrera explicó que el acompañamiento de elementos de seguridad no obedece a una situación particular o a un riesgo específico en su contra, sino a una estrategia preventiva para desarrollar sus funciones con mayor tranquilidad.

El edil destacó que las características geográficas y las condiciones de la región obligan a mantener medidas de protección para quienes desempeñan responsabilidades públicas.

Asimismo, reconoció que en distintos momentos la zona ha registrado hechos de alto impacto, entre ellos enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en tramos de la carretera Ribereña.

Pese a ello, sostuvo que mantiene una agenda permanente de trabajo en las comunidades del municipio y reiteró que la seguridad que recibe tiene únicamente fines preventivos.

Cabe señalar que recientemente la seguridad de los alcaldes volvió al centro de la discusión pública tras la privación de la libertad y posterior localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz.

Sin embargo, Ramiro Cortez precisó que su esquema de protección no responde a amenazas recientes, sino a las condiciones generales de seguridad que enfrenta la región fronteriza.