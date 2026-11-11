Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se dictó vinculación a proceso en contra de Edith “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en declaración dada ante autoridad y allanamiento de morada.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la Jueza de Control resolvió vincular a proceso a Edith “N” por los delitos señalados, en el marco de una investigación relacionada con la privación de la vida de ocho personas, ocurrida en septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, así como con el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, indicó la dependencia.