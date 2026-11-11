Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado divulgó en su página oficial un comunicado que titula: “Libertad de expresión y manifestación: un derecho que se respeta, pero que no debe ser utilizado por intereses criminales”.

La versión oficial refiere que en Tamaulipas se respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Sin embargo, refiere, también es importante señalar que se han identificado indicios de que personas vinculadas con grupos criminales buscan manipular expresiones sociales, movilizar personas y realizar pagos para generar manifestaciones contra las autoridades y promover narrativas de confrontación.

Un hecho relevante, prosigue, ocurrió en Miguel Alemán, donde elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo que contenía armas largas, cargadores, radios de comunicación, ponchallantas, 10 cartulinas con mensajes contra los GOPES y el operativo de seguridad en Comales, así como 22 sobres amarillos con nombres de medios de comunicación digitales y cuentas de redes sociales que presuntamente recibían pagos.

“Estos hallazgos permiten dimensionar la posible utilización de recursos y plataformas digitales para promover mensajes vinculados con intereses delictivos”.

Consideró importante recordar que, “desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, los GOPES dejaron de existir. Actualmente, Tamaulipas trabaja bajo un modelo de seguridad con visión humanista, sustentado en la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la proximidad ciudadana”.

La diferencia es clara, continúa la versión oficial de la SSP: “la protesta legítima es un derecho que se respeta y garantiza; la manipulación de personas por intereses criminales no debe confundirse con el ejercicio de ese derecho. La libertad de expresión debe protegerse, pero también debe prevalecer la responsabilidad informativa y el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos”.