Por Redacción

Ciudad de México, México.- En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en dos acciones realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, detuvo a un presunto infractor de la ley y aseguró 32 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,149 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Estas acciones se derivaron de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval. En un primer evento se aseguraron 16 bultos con aproximadamente 629 kilogramos de presunta cocaína, mientras que en una segunda acción se localizaron 16 bultos con aproximadamente 520 kilogramos de esa sustancia. Asimismo, se efectuó la detención de un presunto infractor de la ley.

Cabe señalar que el peso ministerial de la sustancia asegurada se encuentra pendiente de confirmación por parte de la autoridad competente.

A la persona detenida le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga asegurada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Estos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

En la presente administración suman más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en la mar. Una vez determinado el peso ministerial del aseguramiento actual, este se incorporará al acumulado.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.