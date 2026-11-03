Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de brindar seguridad a las familias que visiten el Parque Cultural “La Escondida” del municipio de Reynosa, el gobierno de Américo Villarreal Anaya construye una Estación Segura al interior de este complejo.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, señaló que se llevan a cabo los trabajos de esta Estación Segura que se suma a las proyectadas en toda la franja fronteriza con una inversión mayor a los 25 millones de pesos.

“Están trabajando en las terracerías, las plataformas para las caballerizas, dormitorios, perreras, cimentaciones, además del sistema eléctrico, tuberías de agua potable y drenaje”, subrayó el secretario.

Asimismo, mencionó que esta infraestructura permitirá contar con instalaciones adecuadas para el personal encargado de las labores de seguridad, así como con espacios funcionales para el desarrollo de sus actividades, fortaleciendo la presencia institucional en este punto de la ciudad.

Cepeda Anaya agregó que los trabajos forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura destinada a la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las y los ciudadanos que acuden a los espacios públicos de Tamaulipas.