Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El personal médico que labora en áreas de alto riesgo o con elevados niveles de estrés, como los servicios de Urgencias, tiene derecho a periodos preventivos de hasta 12 días para realizarse evaluaciones médicas y atender posibles afectaciones derivadas de sus condiciones laborales, informó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Adolfo Sierra Medina.

Explicó que dicha prestación se encuentra establecida en la normatividad laboral y se otorga de acuerdo con el nivel de riesgo asociado al área de trabajo, aunque a veces se atrasa su pago.

«Es una prestación que manda la ley. Es un periodo para que el trabajador pueda efectuarse una serie de exámenes de acuerdo con la función que desempeña», señaló.

Detalló que el beneficio contempla cinco días para actividades consideradas de bajo riesgo, siete días para riesgo medio y hasta doce días para quienes laboran en áreas catalogadas como de alto riesgo.

El dirigente sindical indicó que la asignación de dichos periodos se realiza conforme a un manual que establece criterios específicos mediante el denominado binomio área-puesto.

Al ser consultado sobre el caso de la médica de Reynosa que recientemente protagonizó un incidente con una paciente y posteriormente atribuyó su estado emocional a problemas relacionados con estrés laboral, Sierra Medina señaló que los servicios de Urgencias son una de las áreas que enfrentan mayores presiones dentro del sistema de salud.

«Ciertamente en el caso de la doctora hay, por ejemplo, el área de Urgencias que está saturada de pacientes y que maneja un estrés muy elevado. Para eso es el periodo de medidas preventivas», expresó.

No obstante, evitó pronunciarse sobre la situación particular de la profesionista o establecer una relación directa entre ese caso y el otorgamiento de dicha prestación laboral.