Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, aprobó 16 acuerdos correspondientes al segundo trimestre de 2026, durante su tercera sesión ordinaria, con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien recibió el reconocimiento de organismos sindicales y de la representación del sector salud del gobierno federal.

Durante la reunión de trabajo en el Salón Independencia, el gobernador convocó a seguir avanzando con esa visión de lo que tiene que hacer ahora la Secretaría de Salud como ente rector y responsable de los sistemas de información y validación de los indicadores de desempeño en el ámbito de la salud para dar un servicio de mejor calidad, así como para supervisar y evaluar en una condición de corresponsabilidad el desempeño de las unidades médicas.

«Yo creo que estamos en el camino correcto de la justicia social y del humanismo en lo que puede seguir teniendo esta esperanza de que cada vez tengamos un mejor futuro», expresó.

En representación de Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, Salvador Alberto Cal y Mayor Coutiño, secretario de Vinculación con Juntas de gobierno de los OPD’s de Salud para la zona norte, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por los avances en el proceso de transición ordenada al Sistema de Salud IMSS Bienestar y por la instalación del Consejo General de Salud, además de refrendar todo el compromiso de la organización sindical para acompañar la universalización del sistema de salud en Tamaulipas.

Por su parte, Blanca Valles Rodríguez, secretaria general del SUTSPET destacó el respaldo del gobernador por ayudar, atender, escuchar y resolver la problemática de los trabajadores de la salud y permitir que se pueda contar con una base laboral estable.

«Como representante de los trabajadores yo le expreso mi sumatoria a este programa y mi gratitud de verdad por acompañarnos y no solo por eso, sino por todo lo que ha expresado, por todo lo que ha manifestado, por su interés genuino que le conocemos, que es real, verdadero, porque lo conocemos de muchos años», dijo.

De manera virtual, Ana Lilia Mosqueda González, subdirectora de acuerdos y compromisos de OPD’s zona norte del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, se unió al reconocimiento al mandatario tamaulipeco y al trabajo en equipo que se realiza en Tamaulipas.

«Que sepan gobernador que estamos en apoyo a todas las acciones que se realizan y siempre con la mejor disposición de apoyar, asesorar, orientar al equipo y de tomar las mejores decisiones para el estado en materia de salud», expresó.

Como parte de la reunión se aprobaron los informes correspondientes sobre políticas públicas de salud y bienestar poblacional; de servicios médicos, calidad y enseñanza; de la Dirección General de Enfermería, así como de la Prevención y Control de Riesgos Sanitarios, del Laboratorio Estatal de Salud Pública y del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Asimismo, se acordó fortalecer las acciones, las estructuras operativas, la calidad de la atención y el desempeño dando seguimiento a los Acuerdos del Consejo Nacional de Salud, a los lineamientos de Operación 2027 del Programa Presupuestario y al Plan Anual de Inversión.

Como moderador de la sesión fungió Ricardo Guerrero Morales, secretario de Salud y director del OPD servicios de Salud de Tamaulipas y además se contó con la participación de la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.