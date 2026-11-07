Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La actualización y profesionalización del personal de las instituciones públicas permite mejorar la calidad de los servicios y garantizar que la ciudadanía cuente con una atención eficiente y oportuna. La Coordinación General del Registro Civil y el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo una reunión de trabajo y capacitación sobre los procesos y procedimientos de rectificación de actas y diversos trámites registrales.

El encuentro fue encabezado por Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador general del Registro Civil, y Roxana Guerrero Galván, directora general del Instituto de Defensoría Pública, quienes coincidieron en la importancia de mantener una preparación constante y fortalecer la colaboración entre ambas instituciones para facilitar el acceso a los servicios y brindar mayor certeza jurídica a la población.

Durante su mensaje de bienvenida, Sandoval Contreras agradeció la participación del personal convocado y reconoció el trabajo que realizan diariamente en sus respectivas áreas. Asimismo, los invitó a continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad y compromiso, siguiendo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, de ofrecer servicios públicos de calidad y una atención cercana a las necesidades de las y los tamaulipecos.

Por su parte, Roxana Guerrero Galván destacó que este tipo de encuentros forman parte de los esfuerzos permanentes de actualización y profesionalización de las y los servidores públicos, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y brindar mejores herramientas para garantizar el acceso a la justicia y la orientación jurídica de la ciudadanía.

En esta jornada participaron coordinadores regionales y asesores jurídicos del Instituto de Defensoría Pública, así como personal de la Dirección Jurídica y subdirectores de la Coordinación General del Registro Civil. Además, mediante la plataforma Zoom, se integraron los 68 Oficiales del Registro Civil y coordinadores regionales, ampliando el alcance de la capacitación y facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias entre los equipos de trabajo.

Con estas actividades, ambas instituciones fortalecen sus vínculos de colaboración y coordinación, impulsando la preparación de su personal para ofrecer servicios registrales y de asesoría jurídica más accesibles, eficientes y oportunos, en beneficio de las familias tamaulipecas y con pleno respeto a sus derechos.