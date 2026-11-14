Por Redacción

Ciudad de México.- La atención y protección de la primera infancia constituye una prioridad para garantizar que niñas y niños cuenten con condiciones adecuadas para su crecimiento, aprendizaje y bienestar. En este sentido, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión para la Primera Infancia 2026 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), un espacio de coordinación en el que participaron representantes de las entidades federativas para establecer compromisos en favor de este sector de la población.

En representación de Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA estatal, acompañada por Gustavo Leal, jefe de Departamento, participó en este encuentro, presidido por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y Daniel Aceves, director general de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Como parte de los trabajos, más de 350 titulares de las Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA estatales e integrantes de las comisiones de primera infancia participaron en la “Toma de

Compromiso por la Primera Infancia Mexicana”, mediante la cual refrendaron su voluntad de mantener la colaboración institucional para garantizar los derechos, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de la niñez.

La participación de Tamaulipas en estos espacios responde a la visión humanista del gobernador

Américo Villarreal Anaya, quien impulsa políticas públicas orientadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a generar condiciones que favorezcan su crecimiento y bienestar desde las primeras etapas de vida.