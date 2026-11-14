Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de urgencia del complejo penitenciario de Puente Grande al hospital privado Country 2000, ubicado en el cruce de las avenidas Ávila Camacho y Circunvalación, en la colonia Lomas del Country de esta capital, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó vigilancia aérea, confirmó la Policía del Estado.

El área médica de la comisaría de sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande, donde permanece recluido desde 1991, dos años después de su detención, determinó la necesidad de trasladar al llamado «Jefe de Jefes del narcotráfico, de 80 años, al área de urgencias del hospital privado, luego de que presentó «baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación».

El traslado ocurrió a las 13:45 horas y «se efectuó apegado a los protocolos de seguridad y custodia correspondientes, se realizó con carácter de urgente, en una ambulancia, priorizando la atención médica especializada y fue gestionado por el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con el acompañamiento en el trayecto de la Policía Estatal Preventiva».

El dispositivo de seguridad incluyó la custodia de un helicóptero artillado, que permaneció sobrevolando los alrededores del hospital, cuyas instalaciones también fueron fuertemente vigiladas.

Los familiares de Félix Gallardo, fundador del extinto cártel de Guadalajara, han solicitado sin éxito que cumpla el resto de su condena en prisión domiciliaria debido a su estado de salud y avanzada edad. Desde esa ciudad logró coordinar y hacer trabajar en conjunto a las principales organizaciones criminales del país.

Es la segunda ocasión en años recientes que es trasladado para recibir atención médica especializada, luego de que en 2022 fue enviado al Hospital Civil de Guadalajara para ser atendido por problemas de visión y audición que también padece. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).