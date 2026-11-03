Por Agencias

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado acusó a la oposición de ser la responsable de la recentralización del Instituto Nacional Electoral (INE) al avalar la reforma comicial de 2014. Igualmente le echó en cara el callar ante “la burocracia dorada” del ex consejero presidente Lorenzo Córdova y el ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo.

En un pronunciamiento, dio respuesta a las críticas contra su partido por parte del PRI, el PAN, el consorcio de Salinas Pliego, incluida Ninfa Salinas, y Córdova a propósito de las denuncias de corrupción en el órgano electoral.

Destacó que no hay duda de la alianza corporativa de esos personajes de la oposición, quienes han reprochado a los guindas la concentración de poder en el instituto y que está sometido a ellos.

Al respecto, recordó que en 2014, Ninfa Salinas y el PRIAN votaron a favor de la reforma electoral que amputó el federalismo. Con esa modificación, avalaron quitarle a los congresos estatales la facultad de nombrar consejeros y centralizar las decisiones administrativas y presupuestales en la sede central del órgano electoral en la ciudad de México.

Fue “su bloque corporativo quien aprobó la creación del modelo hipercentralizado y el oligopolio de compras públicas del INE”, apuntó la bancada.

Frente al señalamiento opositor de que el instituto existía para “limitar el poder” y que ahora hay “robadera por todos lados”, los senadores morenistas dijeron que en el periodo que va de 2014 a 2023, ni Ninfa Salinas ni su grupo cuestionaron un sólo peso del arbitraje aunque el presupuesto para ello, pasó de 14 mil millones de pesos a 46 mil. Además, callaron ante “consolidación de la burocracia dorada” y no cuestionaron entonces la concentración del control en la ciudad de México que hoy denuncian.

Los legisladores guindas se refirieron a la acusación de que el INE avaló la “super mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de forma arbitraria. Sobre ese tema, resaltaron que la oposición omite deliberadamente que la asignación de espacios de representación proporcional se realizó con base en el artículo 54 constitucional modificado por el PRIAN en las reformas de 1996 y de 2008.

”El INE aplicó la ley tal como ustedes la dejaron escrita y aprobada. Calificar de cooptación la aplicación estricta de la ley revela que solo respaldan las reglas democráticas cuando benefician sus cuotas de representación”, precisaron.

NINFA SALINAS, SIN CLALIDAD MORAL PARA CRITICAR

Por último, estimaron que Ninfa Salinas no tiene autoridad moral para criticar mientras el conglomerado empresarial del que forma parte mantiene litigios multimillonarios en contra el Estado en los que controvierte el pago de contribuciones fiscales.

El domingo pasado en sus redes sociales, Ninfa Salinas Sada denostó la actuación del órgano electoral, entre otras razones por avalar la “super mayoría de Morena y sus aliados”. (Georgina Saldierna/La Jornada).