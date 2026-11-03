Por Agencias

Ciudad de México.- Este martes 3 entrará en vigor la regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas de todo el país. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que en primaria y secundaria se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recesos.

A través de las cuentas sociales de la SEP, se invita al personal docente a incentivar los juegos de mesa, la lectura y las actividades deportivas durante los recesos para fomentar la imaginación de los alumnos.

“¡Apaga el celular, enciende tu imaginación y conviértete en un héroe! Salta a la cancha, arma tu equipo, juega futbol o inventa un nuevo deporte con tus amigos. Cada pase, cada jugada y cada risa pueden convertirse en una gran aventura”, son algunos de los mensajes de las publicaciones de la dependencia.

Indicó que este martes será una jornada nacional para convertir las escuelas en espacios para moverse, divertirse y descubrir todo lo que puedan lograr en equipo. “¡El recreo también es momento de vivir grandes hazañas!”, aseguró.

Delgado Carrillo informó que el Sistema Educativo Nacional, integrado por 34.1 millones de estudiantes, atendidos por 2.2 millones de docentes en 263.6 mil escuelas públicas y privadas, se encuentra listos para aplicar los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo el país, resultado de un proceso de diálogo y consulta en el que participaron docentes, especialistas, autoridades educativas, universidades y organismos internacionales.

Invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”. Explicó que, en primaria y secundaria, se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recesos. En educación media superior, cada plantel establecerá sus propios acuerdos, de manera conjunta con docentes, madres y padres de familia, de acuerdo con las características de sus comunidades escolares.

Agregó que, en educación superior, donde los estudiantes son mayores de edad, se promoverá una ciudadanía digital sustentada en el pensamiento crítico, el conocimiento de los algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial.

Esta regulación, dijo, responde a la necesidad de proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a las plataformas digitales, factores que pueden propiciar problemas como depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios.

Las redes sociales también pueden derivar en comparaciones con modelos de vida ilusorios, en los que los jóvenes llegan a medir su valor personal a partir de los likes y las interacciones digitales.

Advirtió que, mediante mecanismos como el scroll infinito, las personas menores de edad pueden quedar expuestas involuntariamente a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso. (Agencias).