Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El proyecto petrolero Campo Trión, considerado uno de los desarrollos energéticos más importantes del país, registra actualmente un avance del 71 por ciento y mantiene su objetivo de iniciar producción de hidrocarburos en 2028, informó el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario explicó que, acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director de la Administración Portuaria de Matamoros, Gustavo Guzmán, realizó una visita al polígono donde se desarrolla este complejo ubicado en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

Destacó que se trata de la primera experiencia de México en explotación petrolera en aguas ultraprofundas, un proyecto encabezado por la empresa Woodside Energy en asociación con Petróleos Mexicanos.

Durante el recorrido, la comitiva visitó el buque perforador encargado de los trabajos marinos del proyecto, que opera a más de 2 mil 500 metros de profundidad, así como la embarcación Solitaire, responsable de la instalación de infraestructura para la conducción de gas.

“Es muy interesante porque es uno de los pocos proyectos que ha cumplido en tiempo y forma con todo lo que se ha comprometido con la Federación”, señaló.

Indicó que la meta establecida es que Trión entre en operaciones productivas durante 2028, fecha fijada para el inicio de la explotación comercial de hidrocarburos.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, el campo Tríon podría aportar alrededor de 120 mil barriles diarios de petróleo, volumen que representaría aproximadamente el 8 por ciento de la producción nacional.

El secretario destacó además que las obras avanzan conforme al calendario previsto, incluyendo la colocación de cabezales, pozos delimitadores y la preparación de la infraestructura que permitirá recibir las plataformas actualmente en construcción en China y Corea.

Trión es desarrollado mediante una alianza entre Woodside Energy y Pemex, con una participación de 60 y 40 por ciento, respectivamente, y es considerado uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el futuro energético del país.