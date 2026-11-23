Por Redacción

Ciudad de México.- Con los datos de prueba que fueron aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control vinculó a proceso a Bojun “N” por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la audiencia inicial, la persona juzgadora le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y concedió el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La investigación comenzó en octubre pasado, cuando se inició la investigación con motivo de una denuncia anónima.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coordinó con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el aseguramiento de Bojun “N” durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital.

Al dar cumplimiento a la técnica de investigación que fue concedida por un juez, los elementos también aseguraron más de 43 millones de pesos, relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, cartuchos útiles y documentación.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en el comunicado FGR 834/26.