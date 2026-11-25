Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso en contra de Javier Iván “N”, por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de una persona menor de edad.

La autoridad judicial emitió su resolución tras valorar los argumentos y los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, que establecen la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos entre el 22 de noviembre de 2008 y el 12 de junio de 2010, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Asimismo, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el tiempo que dure el procedimiento, y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que las partes continúen con las diligencias correspondientes.

Con esta resolución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.