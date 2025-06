Por Agencias

Ixtapaluca, Estado de México.- “Alguien se quiso pasar de vivo” en el proceso de compra de medicamentos para el periodo 2025-2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En medio de protestas de un centenar de personas de salud que demandaron base, la jefa del Ejecutivo reconoció que por ello se tuvo que suspender la licitación, lo que causó retrasos en la distribución de los fármacos en varios puntos del país.

Al encabezar una asamblea en este municipio del oriente del estado de México del programa Salud Casa por Casa, indicó que funcionarios del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) ya trabajan para resolver esa problemática en la distribución.

“Estamos completando todas las necesidades de personal de salud, en los centros de salud y en los hospitales, y resolviendo el tema de los medicamentos que ha tenido sus complicaciones, porque no quisimos que hubiera ninguna corrupción, y en la primera licitación, pues alguien se quiso pasar de vivo”, enfatizó.

Al detectarlo, “suspendimos la licitación e iniciamos una nueva, y eso, pues generó algunos retrasos, pero afortunadamente ya se está atendiendo y ya lo están resolviendo nuestros compañeros desde Birmex y todo el personal de salud.

Desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, la presidenta señaló que su presencia en la entidad, como en otros puntos del país, fue para atestiguar diversas problemáticas, entre otros el de los medicamentos.

En este acto citado de último momento como parte de la gira de este fin de semana de Sheinbaum Pardo -tras la cancelación de la inauguración de un hospital en Tlapa, Guerrero-, más de un centenar de enfermeras y médicos de esta región del estado de México se manifestaron en reclamo de base.

“Queremos base, queremos base”, “Queremos hechos. Queremos trabajar e insumos no cargar”, fueron algunas de las consignas que lanzó el personal e salud inconforme que incluso causó que la mandataria interrumpiera en varias ocasiones su discurso.

“Ya les contesté compañeros, ya lo estamos viendo”, les respondió en una ocasión.

Ante la insistencia de quienes protestaban, visiblemente molesta la presidenta les reviró: “A ver, ¿sí me van a escuchar o no los que quieren base? ¿Me van a escuchar o no? Ya lo estamos viendo, sabemos que es una necesidad y ya tiene instrucciones el director del IMSS Bienestar y la Secretaría de Hacienda para atender esta necesidad y poco a poco ir resolviendo”.

Al final del acto, la titular del Ejecutivo dialogó con varios representantes del personal que exigió base, a quienes recibió un pliego petitorio y se comprometió a atender los reclamos. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).