Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A media mañana de San Lunes la senadora Olga Rosa Ruiz emitió y subió a redes un comunicado de posicionamiento ante la publicación de “información falsa”, de haber cambiado 30 millones de pesos, a dólares, en la Casa de Bolsa Vector, presunta lavandería de billetes según fuentes gringas.

Su mensaje originó la adhesión de miles de amigos y simpatizantes que la apoyan y avalan rectitud propia y de su familia, sin pasar por alto el tema político.

Hay quien ratificó que “será una excelente Gobernadora porque a Tampico ya le toca”.

Efectivamente, en el actual escenario político, la tampiqueña es la más viable a la sucesión estatal por el partido Morena -en el poder-, y la intención es enlodarla en actos delictivos para “bajarle la guardia”.

Sabiendo cómo se las gasta el enemigo, con oportunidad Olga dijo que la titular de la cuenta bancaria desde la que se hizo la operación no es suya, sino de su madre. El movimiento bancario data de mayo de 2022 en que ofreció las aclaraciones pertinentes.

Es un “refrito” pues, en ocasión de acusaciones contra Alfonso Romo, dueño de Vector, de realizar transacciones con mañosos.

“El origen de los recursos es completamente lícito y la transacción por cheque nominativo totalmente legal”, dice la representante por Tamaulipas ante el Senado, la más productiva por cuanto a iniciativas presentadas y aprobadas.

Sabe que las publicaciones “buscan vincularme falsamente” con una operación en la que no participó y de la que no es titular. El objetivo claro es pegarle a ella, la 4T y al grupo moreno. Si no es por consigna, sí pesca a río revuelto.

Ex diputada local y federal, desde que llegó al Senado ha construido con finura y persistencia un proyecto tan sólido que la puede llevar en 2028 a la “esquina del poder” en esta capital. Sus contrincantes están convencidos que es el enemigo a vencer, que hasta podría tratarse de “fuego amigo”.

Se ve la clara intención de hacerle daño político aunque no haya participado en la transacción que se hizo hace tres años.

Mujer de principios, en su mensaje declara convencida que “los ataques no harán que me desvíe del camino que me he trasado” para seguir ayudando a las familias tamaulipecas y en particular a las mujeres.

Recordar que en abril del 2016, siendo diputada local, su padre Albino Sosa Terán, empresario y ganadero fue asesinado a balazos en un intento de secuestro cuando se dirigía a uno de sus ranchos en el vecino estado de Veracruz. En los mismos funerales declaró a la prensa que perdonaba a los criminales se lo arrebataron de su lado.

Y bien, es de esperar que los ataques continúen por el resto de la semana, aunque los autores están enterados que ella nada tuvo que ver en la operación. Les lleva demasiada ventaja rumbo a la candidatura.

El Gobernador Américo Villarreal presidió honores a los Símbolos Patrios en Palacio Legislativo, en que reconoció y felicitó a los legisladores por su trabajo y madurez política en armonía con los otros poderes. Atestiguó la ceremonia de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura.

Los diputados se fueron de receso con una medalla sobre el pecho: La certificación internacional de calidad ISO 9001:2015 de gestión de calidad, impulsada bajo la guía del presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera.

No es un enchílame otra. La certificación viene de la Organización Internacional de Normalización, institución no gubernamental fundada en 1947, con sede en Suiza, y hoy con presencia en 167 países.

La legislatura registró un intenso trabajo desde el 15 de enero: 29 sesiones ordinarias, tres solemnes y 156 reuniones de comisiones. Dictaminaron 160 asuntos, acumulando 376 dictámenes en nueve meses.

Un día antes, en dominguito, AVA presidió la sesión del Consejo de Protección Civil para dar puntual seguimiento a la entrada de la tormenta Barry. Ordenó reforzar las medidas de seguridad para proteger a la población, en tanto los consejos municipales también se activaron.

El martes, Villarreal Anaya andará por Reynosa para arrancar el Operativo Verano 2025 del programa Héroes Paisanos, que va del uno de julio al 3 de agosto bajo coordinación del Instituto Nacional de Migración para brindar apoyo, orientación y asistencia a los paisanos que cruzan por Tamaulipas.

Mientras tanto, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, acordó suspensión de clases el lunes en los campus Sur, Centro y El Mante ante los posibles efectos de la propia tormenta tropical. Quedaron guardias en cada dependencia.

Lo anterior no tiene nada que ver con que el doctor Jorge Ariel Castellanos, ex candidato a integrar el Poder Judicial, se animó a impugnar el triunfo que el INE estatal concedió a su contrincante David Cerda Zúñiga como magistrado del Tribunal Colegido de Circuito en Tamaulipas.

El asunto se pone interesante porque son dos figuras muy conocidas. Cerda fue presidente del Poder Judicial y ex secretario de Francisco Cabeza de Vaca.

Ariel, catedrático universitario, Oficial Mayor del Congreso del Estado, secretario del ayuntamiento victorense, funcionario de la General de Gobierno y secretario del ex Rector Jesús Lavín. Atentos.