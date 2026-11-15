Por Redacción

Aguascalientes.- Luego de varios reportes que alertaban sobre la presencia de una leona, se detuvo a José «N», quien fue llevado a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en el delito de posesión ilegal de fauna silvestre.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público de la Federación (MPF) tras la recepción del Informe Policial Homologado (IPH), firmado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes pusieron a disposición a José «N», luego de ser detenido tras varios reportes realizados por la ciudadanía en los Servicios de Emergencia, en los que se indicaba que a bordo de una camioneta llevaban un felino de grandes dimensiones.

Al realizar sus labores de vigilancia y prevención de delitos, la unidad reportada fue localizada y se le marcó el alto en calles del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en Aguascalientes.

Durante la intervención, se solicitó la documentación de la legal tenencia del animal; no obstante, no se contaba con ella por lo que la persona, el vehículo y una leona africana de aproximadamente 10 meses de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

Con la información aportada por el MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Aguascalientes, el juez de control dictó la vinculación a proceso en contra de José «N» y le impuso la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días, otorgándose el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en el comunicado FGR 811/26. (Redacción).