Por Agencias

El Marqués, Querétaro.- Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados, fue detenido la madrugada de este sábado por la policía de Querétaro y presentado ante la Fiscalía General de la República luego de que autoridades municipales suspendieron el concierto que realizaba en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera 2026 por haber interpretado canciones que hacen apología del delito.

De acuerdo al comité organizador, el cantante fue advertido en una primera ocasión tras interpretar un tema que no correspondía al setlist revisado y autorizado para presentar ante un público que abarrotó la explanada del Teatro del Pueblo, en el municipio del El Marqués.

Sin embargo, Ballesteros reincidió al interpretar la canción AMG, considerada como una promoción a la cultura del delito. Una vez cancelado el concierto, el cantante se atrincheró en su camioneta y luego fue trasladado por la Policía Estatal a la delegación de la FGR.

Mientras estaba en su vehículo, mediante una trasmisión en vivo, preguntó: “Ya en buen pedo, hablando en serio, ¿cuál fue mi delito pues?”. Comentó que solo le habían prohibido cantar las canciones El Tsurito, Presidente, Cuerno azulado y Low-low.

Describió que elementos policiales desarmaron a sus escoltas, esposaron a una integrante de su equipo y utilizaron gas para forzarlo a bajar de la unidad en la que se encontraba.

Finalmente una grúa se llevó el vehículo con el cantante dentro. Las sanciones en el Municipio de El Marqués, se dan nueve meses después del ataque armado en el bar Los Cantaritos, el 9 de noviembre de 2024 en el que fallecieron 10 personas y 13 resultaron lesionadas.

El gobernador panista Mauricio Kuri González publicó el 18 de agosto de 2025 en el Periódico Oficial «La Sombra de Arteaga» un decreto en el que se prohíbe la interpretación o reproducción de música que glorifica la violencia, haga apología del delito o promueva la cultura del crimen en espacios públicos como plazas, auditorios, ferias, estadios y centros de espectáculos.

El municipio de El Marqués, donde se lleva a cabo la Feria Internacional Ganadera, fue el primero en reformar su reglamento para espectáculos y eventos públicos en el que cualquier género musical que exalte, promueva o normalice actos ilícitos, violencia o haga apología del delito será sancionado.

Dichas sanciones podrían ser desde la suspensión definitiva del evento, así como multas de 500 a 1000 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización).

De acuerdo a la autoridad, Gabito Ballesteros podría tener una multa de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y veto para el artista por su reincidencia. (Demian Chávez/La Jornada).