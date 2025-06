Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Naomi Sofía Figueroa Álvarez, funcionaria pública del gobierno de Guadalajara hasta el 31 de mayo pasado -según informó este lunes la oficina de prensa del ayuntamiento-, confesó en un video en redes sociales el degüello de un perro como parte de un ritual de santería y ofrenda “para que me quitaran a mis enemigos del camino”.

“Los orishas (intermediarios entre el mundo humano y el divino en la creencia yoruba) saben muy bien qué va a pasar contigo. Yo por ejemplo ya me dijeron varias cositas y tuve que hacer un sacrificio muy grande, muy culero, porque le cortaron a un perro (hace una seña deslizando en horizontal su mano por el cuello) para que me quitaran a mis enemigos del camino. Así que todos caen y todos van a caer, buey, para que le sigan jugando al vergas…”, dice la joven mujer, en close up ante su cámara.

En la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco y el Código Penal local, se prohíbe de forma expresa el sacrificio injustificado, maltrato y la crueldad contra cualquier animal.

Según la nómina pública del ayuntamiento, la joven se desempeñaba como “colaborador especializado 7C en las llamadas «colmenas”, centros comunitarios diseñados para “reconstruir el tejido social y promover la inclusión y el emprendimiento”.

Estos espacios copiados de un proyecto similar en Medellín, Colombia, ofrecen talleres, capacitaciones, asesorías y eventos y Figueroa percibía 9 mil 200 pesos quincenales de sueldo, incluido apoyo al transporte y despensa.

“La persona en cuestión no forma parte de esta administración desde el pasado 31 de mayo, fecha en la que se dio de baja por término de contrato (…) Fue una trabajadora eventual que sólo laboró en el municipio por 72 días. Es decir, al momento de darse a conocer el video, ya no existía relación laboral alguna”, informó el equipo de prensa de la emecista Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara.

En el vídeo que fue transmitido en vivo, la mujer tiene como fondo musical la canción “La Pantera”, un “corrido belicoso” en honor a un joven líder de plaza en Zacatecas del cártel del Noreste así apodado, detenido en octubre pasado en esa entidad.

“Oy nomás”, dice moviendo rítmicamente la cabeza mientras se escucha la canción: “Las güeritas se me montan, les hago cariñitos, le doy misa a la mota, no se porta bonito, conmigo se alborota y me lo pide a gritos…”. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).