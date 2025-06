Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si el presidente de la Asociación Tamaulipeca de Jubilados y Pensionados del ISSSTE y del IPSSET, Arturo Gutiérrez García, se cierra al diálogo, se refuerza la premisa de que existen intereses ocultos detrás de las acusaciones que ha lanzado en contra de Tomás Sánchez Lara, subdelegado de Prestaciones Económicas, afirmó Eduardo López González.

Ante esta situación, el titular de la Unidad Jurídica del ISSSTE consideró que es fundamental realizar una investigación exhaustiva para determinar la verdad de lo que está ocurriendo. Además, afirmó que los señalamientos contra Tomás Sánchez son falsos, destacando que en la institución se trabaja para combatir la corrupción y generar un cambio, aunque “no todos parecen estar de acuerdo con ello”.

Desde la Unidad Jurídica del ISSSTE, subrayó, se reitera la disposición a dialogar y escuchar inquietudes para aclarar cualquier malentendido. Sin embargo, si no se accede al diálogo, cobra relevancia la posibilidad de que hay un interés ajeno que busca mantener este conflicto.

Hizo énfasis en que el actual subdelegado de Prestaciones Económicas, Tomás Sánchez Lara, asumió el cargo el 16 de mayo, pero desde una semana antes ya era objeto de ataques sin siquiera haber tenido contacto previo con los denunciantes. Esto lleva a cuestionar: ¿A quién no le convenía su llegada?; ¿por qué se intenta vincular a la Unidad Jurídica con acusaciones sin sustento?

Eduardo López aclaró que esta instancia no tiene trato directo con jubilados, en la gestión de trámites, por lo que las denuncias de maltrato señaladas por Gutiérrez en su contra carecen de fundamento. No obstante, cuando se ha dado acercamiento con el dirigente en cuestión, el trato ha sido con respeto y decoro.

Cabe mencionar que un grupo de jubilados, encabezado por Arturo Gutiérrez, tomó la subdelegación de Prestaciones Económicas e impidió el acceso al personal, argumentando malos tratos por parte de Tomás Sánchez Lara, a quien también ha lanzado otras acusaciones sin fundamento razón por la cual está pidiendo sea destituido del cargo.

Sin embargo, docentes jubilados han desmentido estas acusaciones y se han mostrado molestos porque los están involucrado en un asunto que todo parece indicar es de índole personal, pero a la vez, aseguran que el funcionario, desde su llegada al cargo, ha mostrado respeto y apertura al diálogo.

“Se mencionó mi nombre en un escrito y por eso me interesa desmentirlo, porque en las dos ocasiones que he hablado con el subdelegado no se ha dado ningún maltrato, todo lo contrario, hay diálogo y apertura, jamás he visto nada irregular”, dijo Martha del Rosario Meza Saavedra, representante de 28 municipios de jubilados y pensionados del ISSSTE e IPSSET.

“Nunca he visto mal trato del licenciado Tomás, jamás; siempre ha sido una persona muy correcta y tiene una trayectoria muy limpia. No sé de dónde sacan eso, vengo a desmentir y nosotros no nos prestamos a esas cosas”, declaró por su parte María del Rosario Granados Jasso, secretaria de organización del comité delegación D-429.

También avaló con su presencia la honestidad de Tomás Sánchez Lara el profesor Cristóbal Castillo, de la asociación pro dignificación del jubilado y pensionados del ISSSTE y del Gobierno del Estado.