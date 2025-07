Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A los corruptos y ladrones los persigue su pasado. Es el caso de Enrique Peña Nieto, el de la turbulenta historia amorosa, el que, sin importar el desempeño del cargo más importante de la república, vivió apasionadamente su frivolidad como un actor más de Televisa teniendo a su lado a La Gaviota bajo contrato solo de seis años. Ahora este “don Juan” está depreciado como político, pero no en lo referente a su vocación amorosa. Sus furtivas apariciones revaloran el concepto machista por sobre cualquier circunstancia.

Al ex presidente le vale pura progenitora lo que sucede en México, de ahí que prefiera la clandestinidad siempre y cuando garantice buena compañía femenina. Y cuando aparece lo disfruta, sabe que será noticia. Por su parte Angélica Rivera volvió a lo suyo, sea al sentimiento de los hogares que la admiran desde siempre. Y es que eso de “la primera dama” solo fue un capítulo de su exitoso caminar entre las lágrimas de mujeres victimadas por el hombre. Las amas de casa están felices de haberla recuperado.

Pero de ella no estamos hablando sino de Enrique Peña Nieto, ofendido e indignado al ventilarse que recibió 25 millones de dólares de parte de empresarios israelís interesados en obtener jugosos contratos durante el sexenio del sujeto en cuestión, como en efecto sucedió, según las malas lenguas que sin piedad dejaron caer las evidencias en medios de comunicación nacionales e internacionales.

¡Válgame Dios, un político mexicano acusado de corrupto!. Eso calienta. No es posible que “el prestigio” de un integrante del PRIAN ande de boca en boca y menos tratándose de dinero que como dicen “va y viene” pero no entre los pobres que transcurren los años y no encuentran forma de curar sus dolencias.

Los tales millones que niega haber recibido EPN, son apenas pequeña muestra de las tentaciones a que están expuestos los hombres y las mujeres del poder. Sin distingos digo, aunque con dignísimas excepciones. Y ni crea que Morena escapa porque la condición humana no tiene color, ideología ni escrúpulos. En este sentido como que en ocasiones la transformación pasa a ser otro de los cuentos de los abuelos que no encontraban forma de apaciguar a la inquieta prole que desesperaba por sus travesuras.

Dícese que el caso “será investigado” por la Fiscalía General. Lo señaló el titular Alejandro Gertz Manero en “la mañanera” de este martes. Hasta ha de creer que con la intención basta. Ahora que, de resultar cierto, el supremo gobierno tendría que ir sobre los y las que robando y traicionando, dejaron a México en la vil miseria. (Nota, en lugar de “miseria”, quise escribir “jodencia”, pero me ganó el recuerdo de las lecciones de buen decir del profesor Arreola).

El asunto es que Peña Nieto está re-que-te-enojado debido a que “su honorabilidad está en duda”. Como si convertir a Los Pinos en escenario de Televisa o haber sido instrumento de inconfesables intereses políticos y económicos, no fuera vergonzoso para la paisanada. Difícil será conocer detalles del soborno a que hacemos mención, lo que sí está científicamente comprobado es que EPN figura entre los más grises y mediocres presidentes de que se tenga memoria. Dejemos lo corrupto como parte de la costumbre con la que “gobernó” el PRIAN. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

El congreso local está de vacaciones. Sea que un tiempito dormiremos tranquilos, es decir, sin la amenaza de una puñalada trapera…bueno sería que diputados(as) aprovecharan tomando un curso para entender de qué trata la 4T, nomás pa’ que dejen de shingar al pueblo que los eligió. Entre lo ultimito, la intención de elevar el costo de los derechos vehiculares, y van sobre el agua y el predial ya verá.

