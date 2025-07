Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal está por cumplir tres años en su puesto. El primero de octubre de 2022 asumió dicha responsabilidad en circunstancias inéditas: a la ceremonia de su toma de protesta, ocurrió lo que nunca antes: el gobernador saliente (Francisco Cabeza de Vaca) no se presentó al evento.

Todo indica que el reynosense tuvo temor de ser apresado debido a que pesaban (y pesan) en su contra denuncias por malos manejos del dinero. Vaya, si seis años antes, en un acto de urbanidad política hasta el derrotado candidato del PRI a la gubernatura se apersonó a la toma de protesta de su rival Cabeza de Vaca.

Cabeza de Vaca fue en verdad un gobernante nefasto: echó a la calle, despidió a 15 mil trabajadores del gobierno estatal, burócratas y profesores de la SET incluidos. Era tanto el inexplicable odio de Cabeza de Vaca por los victorenses que hasta el agua de garrafón que se compraba a empresas victorenses dejó de comprarse: la compraban a proveedores de Reynosa.

El Dr. Américo no tuvo al ex gobernador en su toma de protesta. Es urbanidad política, pero no le hizo falta máxime que contaba con el respaldo del Presidente AMLO, y -para bien de Tamaulipas- cuenta con el absoluto respaldo de la Presidenta Sheinbaum.

Este jueves 17 el gobernador Américo tiene gira de trabajo para supervisar los avances de la carretera Ocampo-Tula, donde los ingenieros de hoy construyeron un extenso túnel en esta importante via de comunicación, que va a mejorar la economía de varios municipios de la región.

GUARDIA ESTATAL CUIDARA ZONAS TURISTICAS

Pues ahí tienen que ante el hecho que estamos a pocos días de la llegada de visitantes a los principales sitios turísticos de Tamaulipas, personal de la Guardia Estatal se encuentra desplegado a lo largo de la entidad a fin de mantener la presencia, vigilancia y brindar una respuesta inmediata ante las eventuales emergencias.

Vale decir que algunas de las playas más visitadas en este periodo son la Bagdad en Matamoros; La Pesca en Soto la Marina; Carboneras en San Fernando; Playa del Sol en Aldama y Miramar en la zona sur.

En razón de los intensos calores, ríos como Los Troncones en Ciudad Victoria; El Nacimiento en Ciudad Mante; Nogales en Jaumave; Guayalejo en Llera; La Cascada en Abasolo, así como los balnearios, El Ojito, El Roble y El Salto del Tigre contarán con vigilancia interinstitucional para preservar la integridad de las familias que acuden a disfrutar de estas zonas de agua.

Entre los lugares que incrementan la llegada de visitantes en esta temporada están la Reserva de la Biosfera de El Cielo y El Chorrito, en este último, además del turismo religioso, es frecuentado como balneario.

Los Pueblos Mágicos de Tamaulipas: Tula y Mier también se encuentran contemplados dentro de este operativo al ser destinos históricos y culturales.

Cabe mencionar, para algunos de estos lugares se destinaron diferentes unidades como bicicletas, motocicletas, Polaris y recorridos a caballo para terrenos de difícil acceso.

