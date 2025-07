Por Agencias

Villahermosa, Tabasco. «No le va a faltar nada a Tabasco» y en los próximos dos y tres años vamos a invertir 2 mil millones de pesos al IMSS-Bienestar en esta entidad, afirmó este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su gira por Villahermosa, donde esta mañana inauguró la ampliación del área de hemodiálisis del hospital IMSS-Bienestar de alta especialidad «Juan Graham Casasús», señaló que “no le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos a Javier May (gobernador y a todos los tabasqueños, además ya me adoptaron, soy tabasqueña y vamos bien, vamos muy bien, como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México ‘vamos requetebién’ con el segundo piso de la Cuarta Transformación».

Agregó que vino al estado a comprometerse con los tabasqueños en el tema de salud con la construcción y sustitución de antiguos hospitales en municipios como Teapa y Macuspana, además de que será equipado el de Comalcalco, que contará con el tomógrafo más avanzado del sureste.

Antes, recalcó, “terminaremos el hospital del municipio de Cárdenas que estuvo abandonado durante 12 años”, pues afirmó que la salud es un derecho en México, y recordó ante los asistentes que su gobierno «es del pueblo y para el pueblo».

Acompañada del gobernador Javier May Rodríguez, de la alcaldesa de la capital, Yolanda Osuna Huerta y de funcionarios federales y estatales, la presidenta resaltó el trabajo que se realiza con el programa Salud Casa por Casa, en el que 20 mil enfermeras y enfermeros dan atención en territorio a 13 millones de adultos mayores en el país.

Asimismo, hizo un reconocimiento al personal de este programa en Tabasco, presente en el acto, y resaltó su labor «con sus visitas constantes, llevando todo el equipo necesario para dar seguimiento con atención temprana en beneficio de todas y todos”.

Durante su mensaje recordó los tres principios de la cuarta transformación: «primero los pobres», «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre» y «con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. (René Alberto López/La Jornada).