Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le permite el uso de las fuerzas armadas para el combate a organizaciones de crimen organizado incluso fuera del territorio estadunidense, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que pese a esa decisión no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.

Ratificó que su gobierno ha sido muy claro en rechazar la presencia militar estadunidense en territorio mexicano.

Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado, porque, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no, enfatizó la Presidenta.

Casi al término de su conferencia de este sábado, cuando comenzó a difundirse más intensamente la información acerca de la nueva decisión de Trump, surgió la pregunta sobre los alcances de ésta para México.

–Dice el New York Times que permite operaciones militares en el mar y en el extranjero.

–No, pero no, no, no.

–¿Sería dentro de Estados Unidos?, ¿no?

–En Estados Unidos, exactamente -agregó.

Sin embargo, más adelante, cuando se le preguntó de nuevo con mayores detalles surgidos de la información de los medios estadunidenses, indicó:

A ver: Estados Unidos no va a venir a México con los militares.

Y añadió: Incluso fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas, yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros de cualquier nación.

Momentos antes, a pregunta expresa, Sheinbaum aludió brevemente al anuncio del gobierno de Estados Unidos de ampliar a 50 millones de dólares el monto de la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada.

LEGISLADORES Y LA 4T RESPALDAN A LA PRESIDENTA

Por otro lado, Diputados y senadores de Morena y aliados respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el rechazo a todo probable intento de intervención de Estados Unidos, con el pretexto de perseguir al crimen.

Si el Ejército de Estados Unidos atacara en territorio mexicano a cárteles considerados terroristas se podría generar una crisis diplomática, advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En opinión de Monreal, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la orden ejecutiva firmada por Trump ha sido puntual y correcta en defensa de la soberanía y del territorio nacional, y aunque subrayó que la mayoría de los mexicanos rechazan la posibilidad de cualquier injerencia, también lamentó que hay un sector minoritario que lo vería con buenos ojos.

Por separado, el senador morenista Oscar Cantón Zetina y el petista Gonzalo Yáñez coincidieron en que la Presidenta ya precisó que fue informada de esa orden ejecutiva y no tiene nada que ver con la participación de militares en territorio nacional.

En tanto, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, solicitó con carácter de urgente que el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, aclare la información divulgada por medios estadunidenses de incursiones militares en territorio nacional, ya que representan una amenaza a la soberanía nacional.

En contraparte, el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, insistió en responsabilizar al gobierno de Morena de mantener las alianzas con integrantes del crimen organizado.

Por otro lado, respecto a las críticas que han generado los viajes al extranjero y los gastos de diputados morenistas, entre ellos él mismo, Monreal admitió que la jefa del Ejecutivo debe sentirse decepcionada cuando ve este tipo de expresiones, y estoy seguro de que las llamadas de atención tendrán eco.

Respecto al presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, cuyos gastos suntuarios y los de su esposa, Diana Karina Barreras, han sido exhibidos, Monreal lo llamó a enfrentar las críticas. (Fernando Camacho y Andrea Becerril/La Jornada).