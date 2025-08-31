Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- La polémica y el dramatismo acompañan a Cruz Azul incluso cuando mantiene el invicto tras la jornada siete del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx. La Máquina sigue entre los primeros puestos luego de vencer 2-1 a Chivas en un duelo que también quedó marcado por el retorno de Javier Chicharito Hernández a las canchas después de sus desafortunados comentarios misóginos y sexistas.

Los celestes alcanzaron 17 unidades y aún no han caído frente a ningún rival, mientras que el Guadalajara naufraga entre los últimos puestos al arrastrar cuatro encuentros sin victoria.

Sólo había pasado un minuto y tras apenas un par de toques, Cruz Azul tomó la ventaja con un disparo de José Antonio Paradela, quien definió con precisión desde la media luna. Las Chivas equilibraron el duelo al minuto 10 con un remate de cabeza de Diego Campillo. Sin embargo, el espectáculo apenas comenzaría.

Durante 15 minutos la afición que asistió al estadio de Guadalajara transitó entre el enojo, el nerviosismo y la euforia del gol. Todo comenzaría cuando Gabriel Toro Fernández llegó a las redes al minuto 30 aunque no pudo festejar debido a que el VAR marcó una falta previa y anuló el tanto.

Entre la molestia de los celestes y el respiro que tomaban los tapatíos por la decisión arbitral, la polémica reapareció casi enseguida cuando el silbante Víctor Alfonso Cáceres debió recurrir de nueva cuenta al VAR por un posible penal de Carlos Rodríguez; una jugada que al final no fue sancionada.

La travesía de episodios dramáticos culminaría al minuto 45 con un golazo de Carlos Rotondi, quien disparó de pierna zurda con gran potencia desde fuera del área.

Entre la desesperación por no sumar otra derrota, el estratega de Chivas Gabriel Milito miró hacia la banca y recurrió a uno de sus jugadores con más experiencia pero que también ha desatado controversia, Javier Chicharito Hernández.

El ariete, quien instó hace unas semanas a las mujeres a ser lideradas por un hombre, reapareció en las canchas entre abucheos y ovaciones luego de superar una lesión y de haber estado fuera del terreno de juego desde abril. Su retornó fue insulso, con apenas un disparo que pasó por arriba del arco sin poder evitar la derrota del Guadalajara.