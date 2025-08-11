Por Agencias

Ciudad de México.- Keylor Navas parece confiar en que Pumas es un club diferente, aunque no gane partidos. “Bienvenido a la Universidad Nacional”, le gritaron al mayor referente del futbol de Costa Rica al cruzar el túnel que conduce a los vestidores del estadio Olímpico Universitario, horas antes del empate de su equipo (1-1) ante el Necaxa. Nada es extraño para él después de defender el arco del Real Madrid y el París Saint-Germain, dos potencias de Europa. “Quiero ser un ejemplo para mis compañeros”, dijo durante su conferencia de presentación.

Hoy no sólo partió de ahí, sino que transformó el partido de la cuarta fecha de la Liga Mx en una fiesta multitudinaria demasiado grande para sus compañeros.

En pasillos y zonas altas del Palomar, la expectativa de ver a Keylor por primera vez en el mismo arco que defendieron Olaf Heredia y Jorge Campos, aquel legendario portero mexicano de los uniformes coloridos, produjo un remolino de gente a pesar de la intensa lluvia. A sus 38 años, ‘La Pantera’, apodo con el que compañeros y antiguos entrenadores lo identifican por sus reflejos felinos, entrena y compite con la misma intensidad que los más jóvenes canteranos.

Es un líder, nadie se interpone entre él y la portería. La única diferencia con respecto a pasadas aventuras es que en Ciudad Universitaria no alcanzan sus atajadas para cambiar un marcador.

Aunque cada temporada de lluvias en el país resulta ser peor que la anterior, la presencia del costarricense mantuvo a los 34 mil 108 asistentes sobre sus lugares. Si hay problemas que resisten a todo, incluido el frío y el agua, Pumas los resolvió en su zona defensiva. Lo que corre peligro es su ataque, en apariencia fuerte y vertiginoso, pero pocas veces asertivo al momento de vencer a sus rivales.

El Necaxa atacó poco, obligó a Navas a volar hacia el poste izquierdo en el primer tiempo y después desapareció. Los felinos, en cambio, fueron sólo el color de un escudo, la nobleza y reconocimiento a una figura internacional, como su nuevo guardameta, ante la falta de un mejor espectáculo.

Hubo silbidos para el delantero Guillermo Martínez, señales de desesperación por remates de Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla que terminaron en las manos del arquero Ezequiel Unsain. Nada le salió a los atacantes de casa. “¡Fuera Memote! ¡Fuera Memote!”, cantaron desde el Pebetero en reclamo de las acciones que el ex futbolista del Puebla desperdició en el área necaxista.

Tuvo que ser el español Rubén Duarte, un lateral izquierdo con tareas más defensivas, quien marcara el primer gol (59) en un terreno de juego lleno de charcos por la tormenta.

Duarte hizo valer sus casi 1.80 centímetros de altura, agachó la cabeza en un tiro de esquina para evitar un contacto con el mediocampista Diego de Buen y corrió a celebrar con sus compañeros cuando vio el destino de su remate. La fiesta entonces pareció completa, pero De Buen, formado en la cantera puma, tuvo su revancha al colocar su primer disparo lejos del alcance de Navas (68).

Fue como un golpe de realidad. Sin otra misión más que la de mantener en pie el ánimo de sus compañeros, el costarricense pasó los minutos finales con miradas al cielo, gritos e indicaciones que no tuvieron eco más allá del medio campo.

Con dos derrotas y un empate, además de la eliminación tempranera en la Leagues Cup, el proyecto que encabeza el ex futbolista Efraín Juárez se oscurece hacia el futuro. (Alberto Aceves/La Jornada).